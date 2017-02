Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Gründungsförderung der landeseigenen L-Bank ist im vergangenen Jahr leicht auf 599 Millionen Euro gesunken. Damit sei der Rekordwert von 2015 in Höhe von 609 Millionen Euro nur knapp verfehlt worden, teilte die Bank am Dienstag in Karlsruhe mit. Gefördert wurden demnach mehr als 2700 Neugründungen oder Unternehmensnachfolgen in Baden-Württemberg. Die Fördersumme habe durchschnittlich 210 000 Euro betragen.

Bundesweit sank die Zahl der Existenzgründer in Deutschland im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf den bisher tiefsten Stand von 672 000 Personen, wie die staatseigene Förderbank KfW in Frankfurt mitteilte. Die Jobchancen seien gut wie lange nicht. „Dies setzt der Gründungstätigkeit besonders zu“, sagte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Für dieses Jahr erwartet die KfW wieder eine Zunahme der Gründungstätigkeit.

