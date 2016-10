Stuttgart (lsw) - Im aufkeimenden Streit um den weiteren Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg hat die grün-schwarze Koalition ihren Forstminister Peter Hauk (CDU) zurückgepfiffen.

Sein Schreiben an Städte und Gemeinden, wonach im Staatswald nur noch Standorte für Windräder zur Verfügung gestellt werden, die einen Abstand von mindestens 1000 Metern zur Wohnbebauung haben, werde in einem weiteren Schreiben „erläuternd interpretiert“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gestern in Stuttgart. Auch sein Vize Thomas Strobl (CDU) sieht das Thema als „gelöst“ an.

Was wird in dem neuen Schreiben stehen?

Laut Kretschmann haben sich die beteiligten Ministerien für Umwelt (Grüne), Forst (CDU) und Wirtschaft (CDU) darauf geeinigt, dass Landesforstpräsident Max Reger in dem neuen Schreiben darauf hinweist, dass die im Koalitionsvertrag festgelegte Richtdistanz von 700 Metern weitgehend auch für den Wald gilt. Bei Festlegung der Abstände bedürfe es der Einzelfallprüfung - im Wald wie außerhalb.

Wie groß ist der Zündstoff des Themas?

Immens. Die Grünen wollen den Ausbau puschen, Teile der CDU treten lieber auf die Bremse. Ein höherer Abstand würde die Möglichkeiten der Windkraft im Südwesten einschränken. Kretschmann und sein Vize Thomas Strobl (CDU) betonten gestern, dass gerade dieses Thema die größte Hürde auf dem Weg zu Deutschlands erster grün-schwarzer Regierung war.

Wie ärgerlich ist der Hauk-Vorstoß für die junge Regierung?

„So isch halt“, sagte Kretschmann. So sei das Regierungsgeschäft nun mal, insbesondere bei hochumstrittenen Dingen. Der Regierungschef sagte aber auch: „Es sind heute schon auch Ansagen erfolgt, dass dies sich möglichst nicht wiederholt.“ Darüber habe auch Konsens geherrscht. Strobl ergänzte: „Es sorgt doch dafür, dass der Ministerpräsident und seinem Stellvertreter an Wochenenden und Feiertagen nicht langweilig wird.“

Was steht im Koalitionsvertrag?

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sieht den Mindestabstand zur Wohnbebauung von 700 Metern als gesetzt, was er in einem Rundbrief an die Planungsträger festschrieb. Ein Abstand von 1000 Metern und mehr wird im Koalitionsvertrag als „Möglichkeit“ eingeräumt. Gestern einigten sich die Ministerien auf folgenden Zusatz: „Unbeschadet wird in jedem Fall einer Standortfindung eine Einzelfallprüfung vorgenommen.“

Wie viele gute Standorte gingen bei 1000 Metern Abstand verloren?

Zahlen dazu gibt es laut den Angaben des Umweltministeriums nicht. Im Koalitionsvertrag hat sich Grün-Schwarz verpflichtet, den Windenergieausbau fortzusetzen „mit dem Ziel, einen Beitrag Baden-Württembergs zur Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der EU, bis 2020 einen Anteil von 38,5 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien zu erreichen, zu leisten.“

Was sagt die Opposition?

Für die FDP-Fraktion wird deutlich, dass es der CDU nicht gelungen sei, in den Verhandlungen mit den Grünen notwendige Korrekturen am Windkraftkurs vorzunehmen. Forstminister Hauk habe es „durch die Hintertür“ probiert, sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. „Für die vom ideologischen Windkraftausbau im windarmen Baden-Württemberg geplagten Anwohner ist dies ernüchternd.“