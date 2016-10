Karlsruhe/Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei in Karlsruhe und Stuttgart hat sich am Wochenende auf ein Problem-Match in der zweiten Fußball-Bundesliga vorbereitet. In der Innenstadt seien schon seit Freitag mehr Beamten auf Streife, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei am Samstag. Auch die Karlsruher Kollegen trafen Sicherheitsmaßnahmen bereits Tage vor dem Spiel. Welche genau und wie viele Polizisten im Sondereinsatz waren - dazu machten beide Dienststellen zunächst keine Angaben.

Am Sonntag treffen mit dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC zwei historische Erzrivalen im Wildparkstadion aufeinander. Beide Clubs werden meist von gewaltbereiten Ultras begleitet. Vor und nach dem Spiel soll ein Großaufgebot von mehreren Hundertschaften aus Polizei und Sicherheitskräften einen reibungslosen Ablauf garantieren.