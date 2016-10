Ulm (pol) - Dutzende Brandmelder lösten am Samstagabend gegen 20.30 Uhr aus, als auf Grund eines technischen Defekts etwa 200 Grad heißer Wasserdampf im Energiegebäude des Krankenhauses austrat. Da die defekte Leitung mit 24 Bar unter Druck stand, breiteten sich die Dampfschwaden schnell im Gebäude aus und zogen in einen Versorgungstunnel der Klinik am Eichert. Die Feuerwehr löste laut Polizei Vollalarm aus. Da keine unmittelbare Gefahr für die Klinik bestand, konnte auf eine Evakuierung verzichtet werden. Gegen 21.20 Uhr wurde der Dampfaustritt durch Techniker gestoppt. Es dauerte bis etwa 23 Uhr, bis die Feuerwehr ihre Maßnahmen beendet hatt. Durch den Wasserdampf bestand kurzzeitig die Gefahr, dass es zu einem Stromausfall in der Klinik kam. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Wie hoch der Schaden an der Fernwärmeleitung ist, lässt sich noch nicht beziffern. Insgesamt waren 110 Feuerwehrmänner, 25 Rettungskräfte und mehrere Polizeibeamte vor Ort.

