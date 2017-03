Waiblingen (red) - In Waiblingen kam es am Morgen zu einem Großbrand. Gegen 1.30 Uhr entdeckte eine Polizeistreife einen Containerbrand am Bürgerzentrum an der Talaue. Relativ schnell breitete sich das Feuer von den Müllcontainern auf das Dach und eine Zwischendecke des angrenzenden Bürgerzentrums aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig.

Die Feuerwehren aus Waiblingen und Fellbach, die mit einem Großaufgebot angerückt waren, mussten die Dachkonstruktion aus Holz mit Kupferblechverkleidung öffnen, um an den Brandherd zu kommen. Verletzt wurde niemand, das in einer Wohnung im Bürgerzentrum lebende Hausmeisterehepaar rettete sich rechtzeitig aus dem Gebäude. Der Sachschaden beträgt mindestens mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ist vor Ort, kann aber wegen der andauernden Löscharbeiten die Ermittlungen noch nicht aufnehmen.