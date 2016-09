Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Umweltminister Franz Untersteller (beide Grüne) haben den größten Windpark in Baden-Württemberg eingeweiht. «Diese Anlage steht beispielhaft für das stetige Vorankommen beim Ausbau der Windkraft und der nachhaltigen Energiegewinnung in unserem Land», sagte der Regierungschef am Samstag in Lauterstein (Kreis Göppingen). 16 Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von je gut 2,7 Megawatt versorgen dort nun rund 34.000 Haushalte. Damit können nach den Angaben des Umweltministeriums jährlich 90.000 Tonnen Kohlendioxid gespart werden. Betreiber ist eine Bürgerenergiegenossenschaft, an der sich die Einwohner der umliegenden Gemeinden beteiligen können.

Untersteller erläuterte: «Mit dem Atomausstieg fallen im Land große Erzeugungskapazitäten weg, die nur mit dem starken Ausbau der erneuerbaren Energien – insbesondere der effizienten und kostengünstigen Windkraft – auszugleichen sind.» Das erste Halbjahr 2016 sei im Südwesten das bislang erfolgreichste für den Ausbau der Windkraft: Es seien bereits 66 Anlagen in Betrieb genommen worden. Damit sei der Rekordwert des gesamten Jahres 2015 bereits übertroffen. Bis Ende 2016 sollen laut Umweltministerium voraussichtlich mehr als 50 weitere Windenergieanlagen ans Netz gehen. Im Genehmigungsverfahren sind weitere 337 Anlagen.