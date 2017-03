Biberach an der Riß (lsw) - Nach dem Auffliegen eines serbischen Einbrecherduos durch grenzüberschreitende Polizeiarbeit in Schwaben wollen mehrere Bundesländer die Fahndung nach Wohnungseinbrechern kurzfristig ausweiten.

Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gestern ankündigte, wird es von morgen an bis Samstag auf den Fernstraßen gemeinsame Kontrollen der Polizei aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz geben. „Wir haben insbesondere reisende Tätergruppen auf überregionalen Verkehrswegen im Blick“, sagte Herrmann.

Aufgrund einer Zusammenarbeit der Behörden in Bayern und Baden-Württemberg wurden kürzlich zwei Serben festgenommen, die zusammen für 55 Einbrüche in den zwei Ländern verantwortlich sein sollen. Die Polizeipräsidien aus Kempten und Ulm hatten aufgrund einer Kooperationsvereinbarung der Innenministerien in München und Stuttgart eine gemeinsame Ermittlungsgruppe gegründet, um die Einbruchserie aufzuklären.

Kooperation vereinbart

Wie die Ermittler gestern in Biberach berichteten, sollen die Männer einen Beuteschaden von rund 160 000 Euro und zusätzlich einen Sachschaden von mehreren 10 000 Euro angerichtet haben. Bereits Ende Januar hatten Polizisten einen 43-jährigen Serben und seinen 46-jährigen Landsmann in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) auf frischer Tat festgenommen. Die beiden waren zuvor in ein Haus eingebrochen. Gegen beide Männer wurde vom Amtsgericht Memmingen Haftbefehl erlassen.

Einen ersten Verdacht gegen den 43-Jährigen hatte die Polizei bereits im November 2015. Ein Auto des Serben war einem Zeugen bei einem Einbruch in Bösingen im Landkreis Rottweil aufgefallen. Der Verdächtige hatte aber zwischenzeitlich Deutschland verlassen. Als er zurückkam und in Ulm lebte, vereinbarten die Polizeibehörden gemeinsame Ermittlungen, die schließlich zu der Festnahme führten.

Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit wollen die beiden süddeutschen Bundesländer nun die Kooperation darüber hinaus mit Hessen und Rheinland-Pfalz ausbauen. Bei der Innenministerkonferenz im Juni 2016 war eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden. Dies führt nun zu der konzertierten Kontrollaktion an den Autobahnen in dieser Woche. „Damit erhöhen wir den Fahndungsdruck auf Einbrecherbanden“, sagte Herrmann.

Die Fahnder sollen bei der Aktion aber auch besonders auf mögliche Autodiebstähle und Rauschgiftkriminalität achten. Koordiniert werden die länderübergreifenden Kontrollen von den Landeskriminalämtern.