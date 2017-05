Hockenheim (dpa/lsw) - Einen Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro haben Unbekannte auf dem Waldfriedhof in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) angerichtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sie zwischen Donnerstag und Freitagmorgen die Steinabdeckungen an mehreren Gräbern zerstört. Friedhofsmitarbeiter hatten den Vandalismus gemeldet. Bislang wurden 24 zerschlagene Grabplatten entdeckt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

