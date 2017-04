Reutlingen (ots) - Am 27. April 2017 bietet das Polizeipräsidium Reutlingen Schülerinnen ab 14 Jahren die Möglichkeit, einen ersten Einblick in den Polizeiberuf zu bekommen und für einen Tag in die interessante Arbeit bei der Polizei "reinzuschnuppern". Weil sich viel mehr Schülerinnen auf einen der begehrten Plätze beim Polizeipräsidium Reutlingen beworben haben, als Kapazitäten vorhanden sind, hat das Polizeipräsidium Reutlingen in diesem Jahr ein interessantes Zusatzangebot für all diejenigen, die keinen Platz ergattern konnten: Am 27. April 2017 steht mit Lambert Maute einer unserer Einstellungsberater zwischen 18 Uhr und 19 Uhr unter www.facebook.com/PolizeiReutlingen allen Interessierten direkt Rede und Antwort. Natürlich können hier nicht nur dieMädchen, sondern auch interessierte Jungs ihre Fragen zu Bewerbung, Auswahlverfahren, Ausbildung und natürlich zum Polizeiberuf allgemein stellen und bekommen Informationen aus erster Hand.

