Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt vor einem Notstand in den Kindertagesstätten. GEW-Chefin Doro Moritz nannte gestern in Stuttgart steigende Anforderungen und den Mangel an Fachpersonal als Gründe. Den von der Landesregierung geplanten Bildungspass lehnt sie ab. Generell fordert Moritz mehr Geld für die Bildung. Helfen soll ein anderes Steuersystem - unter anderem mit der Einführung der Vermögensteuer, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vehement ablehnt.

Moritz betonte gestern in Stuttgart die wichtige Funktion der Kitas. Sie hätten mit ihrer frühzeitigen Förderung eine wichtige Bedeutung angesichts der je nach familiärer Herkunft unterschiedlichen Bildungschancen. Aufgrund zahlreicher Probleme seien die Kitas jedoch immer weniger in der Lage, Qualität zur Verfügung zu stellen. Eine jüngst veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung, die dem Land im bundesweiten Vergleich den günstigsten Personalschlüssel bescheinigt, spiegelt für Moritz nicht den wahren Stand wider. Entscheidend sei die Relation von Fachkraft pro Kind.

Ausbau zu Ganztagseinrichtungen

Die Gewerkschaftsvorsitzende sprach von einer permanenten Steigerung der Anforderungen und Angebote. Der Ausbau zu Ganztags-Kitas mit zum Teil zwölf und mehr Stunden Öffnungszeit sei in vollem Gang, die Inklusion behinderter Kinder werde umgesetzt, auch Kinder mit Fluchterfahrung seien in den Kitas, aber ohne dass zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt würden. In fast allen Regionen fehlten inzwischen Fachkräfte. Als Folge müssten Eltern auf Plätze für ihre Kinder warten. So habe die Stadt Stuttgart im Oktober gemeldet, dass für 3000 Kinder der Kita-Platz fehle, in Pforzheim seien es 600 gewesen. Der Personalbedarf wachse durch die anstehende Verrentungswelle sowie durch Abgänge von Fachkräften wegen zu hoher Belastung. Auch bei Kindheitspädagogen nähmen die Probleme durch Abwanderung in besser bezahlte Berufsfelder wie die Sozialarbeit zu. Einer der Gründe für die Personalprobleme: Der Beruf der Erzieherin oder des Erziehers ist nicht attraktiv. Laut der Hans-Böckler-Stiftung bekommen Erzieherinnen in Westdeutschland gerade einmal 2540 Euro brutto im Monat. Zwar sei in den vergangenen Jahren einiges erreicht worden, doch die freien Träger „machen, was sie wollen“, kritisiert Moritz.

Ausbildung wird aufgeweicht

Kritik übt sie auch an der Erzieherausbildung. Der Fachkräftemangel habe dazu geführt, dass die Ausbildung immer mehr aufgeweicht wurde. So werde etwa das dreijährige Führen eines Familienhaushalts dem Berufsabschluss der Kinderpflegerin gleichgestellt.

Massive Kritik übt Moritz an Teilen des Koalitionsvertrags von Grünen und CDU. Vor allem der geplante Kinderbildungspass für Kinder im letzten Kindergartenjahr sei „eine große Geldverschwendung“. Dabei ist für die Eltern eine einkommensunabhängige Entlastung von 75 Euro im Monat vorgesehen, 84 Millionen sollen laut einer Nebenabsprache von Grün-Schwarz pro Jahr für den Pass fließen. Mit dem Geld würde die GEW-Chefin Erzieherinnen einstellen, um Leitungszeit zu ersetzen.

Der Gemeindetag unterstützt die Forderung, den Kinderbildungspass nicht umzusetzen. Das Geld sollte stattdessen in den Ausbau der Betreuungsangebote und -strukturen investiert werden, fordert Gemeindetagspräsident Roger Kehle. Auch für den bildungspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, Timm Kern, werden beim Bildungspass „falsche Prioritäten gesetzt.“ Mit den 84 Millionen sollten die Kommunen das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei machen.

So viele Beschäftigte wie noch nie

Der SPD-Abgeordnete Daniel Born forderte, im Erzieherinnenberuf müssten Ausbildungsniveau und Arbeitsbelastung zu ähnlichen Löhnen führen wie in typischen Männerberufen. Das Kultusministerium teilte mit, gemeinsam mit den Kommunen und Trägern habe das Land große Anstrengungen unternommen, den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen voranzubringen. Die Zahl der betreuten Kleinkinder sei kontinuierlich gestiegen. Laut dem Statistischem Landesamt seien 2015 mit 93 100 Personen so viele Personen in Kitas beschäftigt wie nie zuvor.