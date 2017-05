Freiburg (dpa/lsw) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert vom Bund mehr Geld für den Bau und die Sanierung von Schulgebäuden und Hochschulen. Marode und in die Jahre gekommene Schulen seien zu einem drängenden Problem und Dauerärgernis geworden, sagte die Bundesvorsitzende Marlis Tepe der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg. Betroffen seien alle Bundesländer und alle Schularten. An den Gebäuden werde seit Jahren gespart. Laut Berechnungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gebe es deutschlandweit einen Investitionsbedarf von 34 Milliarden Euro. Länder und Kommunen könnten dieses Geld nicht alleine aufbringen. Helfen müsse der Bund.

Die GEW trifft sich von diesem Samstag (6. Mai) an fünf Tage lang in Freiburg zu ihrem bundesweiten Gewerkschaftstag. Mehr Geld für die Schul- und Hochschulinfrastruktur ist dabei mit Blick auf die Bundestagswahl im September eine der Kernforderungen. Der GEW-Gewerkschaftstag wird nur alle vier Jahre organisiert.

