Stuttgart (lsw) - In der Debatte um mögliche Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht auf halbseidene Kompromisse mit der Autobranche einlassen. Mit den angestrebten Nachrüstungen müsse es „relevante Verbesserungen“ bei den Emissionen geben, sagte der Grünen-Politiker gestern in Stuttgart. Er trat mit diesen Worten Befürchtungen von Umweltverbänden entgegen, nach denen Politik und Industrie einen „schmutzigen Deal“ aushandeln könnten. Morgen treffen sich Vertreter der Autobranche und des Landesverkehrsministeriums, um über Nachrüstungen zu reden.

Er gehe davon aus, dass die Automobilbranche aus dem Diesel-Abgasskandal gelernt habe und nun keine Placebos präsentiere, sagte der Regierungschef. US-Behörden fanden 2015 heraus, dass der Autobauer VW die Abgaswerte mit einer Software manipuliert hat. Auch in Europa gibt es in der Autobranche eine große Kluft zwischen Labormessungen und tatsächlichem Schadstoff-Ausstoß im Alltagsverkehr. Kretschmann sagte, es gelte, Vertrauen in die Branche wieder herzustellen. Ein Sprecher von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) betonte: „Wir wollen einen machbaren Vorschlag der Industrie, der zu einer deutlichen Senkung der Emissionen führt.“

„Ideologische Debatte“

Kretschmann ist „verhalten optimistisch“, dass Nachrüstungen mit vertretbarem Aufwand möglich sind. Nach bisherigen Plänen soll es vom Jahr 2018 an in der Landeshauptstadt an Tagen mit hoher Luftverschmutzung Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge geben. Das stößt auf Kritik. Auch beim schwarzen Koalitionspartner sorgt das Thema für Unmut. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart deutete am Wochenende an, die Grünen hätten der CDU eine „ideologische Debatte um Fahrverbote“ aufgedrängt. Er betonte, der für Stuttgart vorgesehene Luftreinhalteplan sei so lange ein Entwurf, bevor er nicht auch von den Regierungsfraktionen und dem Kabinett beschlossen worden sei.