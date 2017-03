Stuttgart (dpa/lsw) - Polizei und Bundeswehr üben von Dienstag an auch in Baden-Württemberg die Zusammenarbeit bei der Terrorabwehr. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Stabsrahmenübung, bei der keine Menschen oder Fahrzeuge auf den Straßen zu sehen sind. Es geht vielmehr darum, die Kommunikationswege und die Koordination von Polizei, Bundeswehr und Rettungskräften für den Ernstfall durchzuspielen. An der Übung nehmen neben Baden-Württemberg auch die Länder Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein teil.

Die Grünen in dem von Grün-Schwarz regierten Baden-Württemberg standen der Übung zunächst sehr skeptisch gegenüber. Sie haben verfassungsrechtliche Bedenken gegen den Einsatz der Bundeswehr im Inneren und befürchteten, dass mit einer Übung Ängste in der Bevölkerung geschürt werden könnten.

