Freiburg (dpa/lsw) - Nach einer Kränkung im Sportunterricht hat ein Jugendlicher am Donnerstag in Freiburg die Nerven verloren und sich mit einer Axt bewaffnet. Polizisten entdeckten den 14-Jährigen mit der Axt in der Hand an einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe der Schule. Nach einer kurzen Verfolgung hätten sie den Schüler festnehmen können, teilten die Ermittler mit. Er hatte zuvor den Angaben zufolge Mitschüler verbal bedroht, war nach Hause gefahren und war mit der Axt auf dem Weg zurück zur Schule. Dabei wurde er gestoppt.

Mitschüler hatten nach der Drohung des 14-Jährigen Angst bekommen und die Polizei alarmiert. Diese ging von einer ernsten Bedrohung aus und schickte mehrere Einsatzwagen und Beamte los. Jugendsachbearbeiter der Polizei wollen den Fall nun gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Schüler aufarbeiten, hieß es. Verletzt wurde niemand.