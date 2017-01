Der 20-Jährige, der bei dem Verkehrsunfall am Montag ums Leben kam, und der Rapper Kay One standen sich sehr nahe.

Am Montag war es auf der B29 bei Lorch wegen einer Falschfahrerin zu einem schlimmen Unfall gekommen. Dabei starben die 72-Jährige sowie der 20-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs. Ein 21 Jahre alter Beifahrer des 20-Jährigen wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus, wie der Sprecher sagte. Er ist aber außer Lebensgefahr.

Anzeige