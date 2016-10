Karlsruhe (dpa/lsw) - Gehwegparken wird angesichts von Parkplatznot oft toleriert - doch vor allem in Innenstädten wird es nun zunehmend eng für Autofahrer, die Fußwege zuparken. Zu häufig gibt es für Mütter, Rollstuhlfahrer oder Senioren mit Rollator kein Durchkommen mehr. «Wir sehen Handlungsbedarf», heißt es nicht nur aus Karlsruhe. Die Stadt will vom kommenden Jahr an die Straßenverkehrsordnung durchsetzen - nach der ist Parken auf Gehwegen nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ein heikles Thema, das Städte mit gleichen Instrumenten, aber doch unterschiedlich angehen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Landesweit ist Gehwegparken dem Verkehrsministerium zufolge ein großes Problem. «Wir haben viel zu wenig Stellplätze», erklärt der Städtetag. Mit Maßnahmen wie Anwohnerparkplätzen, aber auch Bußgeldern bei allzu dreisten Verstößen versuche man der Situation Herr zu werden: «Man muss etwas tun.»