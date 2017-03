Stuttgart (dpa/lsw) - Die wegen der Vogelgrippe für Geflügel verhängte Stallpflicht in Baden-Württemberg wird weiter gelockert, aber noch nicht vollständig aufgehoben. Sie gelte bis zum 20. April unter anderem für die Ufergebiete des Bodensees und der Flüsse Rhein und Main sowie für die Donau im Stadtgebiet Ulm, sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Montag in Stuttgart. Zudem seien die Ufergebiete der Donau im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Sigmaringen weiter betroffen. Für die Stadt Ulm und die angrenzenden Gemeinden werde die Stallpflicht bis zum 24. März verlängert. Wegen der Vogelgrippe war von Mitte November 2016 an eine zunächst landesweite Stallpflicht verhängt worden, die später gelockert wurde. Bei mehr als 300 Wildvögeln wurde seitdem der Virustyp H5N8 nachgewiesen.

