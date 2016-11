Balingen (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit einem Lastwagen in Balingen (Zollernalbkreis) ist eine 65 Jahre alte Fußgängerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag hatte der Lastwagen die Fußgängerin erfasst, als sie die Straße überquerte. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, wo sie wenig später starb. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß kam.

