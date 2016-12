Freiburg/Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Kirchen im Land rechnen nicht damit, dass die Weihnachtsgottesdienste wegen Terrorangst nun extra Polizeischutz haben müssen - und sie hoffen es auch nicht. «Gerade in Zeiten der Verunsicherung und Trauer müssen unsere Kirchen offene Orte des Gebetes bleiben - an diesem Konzept halten wir fest. Und wir gehen davon aus, dass sich Christen nicht einschüchtern lassen - sonst hätten Terroristen schon eines ihrer Ziele erreicht», sagte der Sprecher des Erzbistums Freiburg. Eingangskontrollen vor allem an größeren Kirchen könne es aber durchaus geben. Besucher sollten deshalb möglichst keine großen Taschen oder Rucksäcke mitbringen. Zu einer Forderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP), wonach nach dem Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt mehr Polizeipräsenz rund um die Weihnachtsgottesdienste nötig sei, meinte der Freiburger Kirchensprecher: «Die Polizei kann nicht alle Weihnachtsgottesdienste "bewachen".» Das Sicherheitskonzept werde an das jeweils aktuelle Gefahrenpotenzial angepasst. Das sei in Freiburg nach den Anschlägen in Frankreich und wegen der Nähe zur Grenze schon seit Monaten so. Auch bei den anderen Landeskirchen ist Polizeischutz kein Thema. Man verlässt sich aber auf die Einschätzung der Sicherheitsbehörden. «Wenn uns die Polizei mit ihrer Kompetenz sagt, dass wir eine Kirche besonders schützen müssen, dann ist es außer Frage, dass wir das dankbar annehmen», sagte der Sprecher der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er warnte aber vor Hysterie. «Ich gehe nicht mit einem mulmigen Gefühl in den Weihnachtsgottesdienst.» Er glaubt auch nicht, dass Kirchgänger nun aus Angst zu Hause bleiben. «Dann müssten sich die Menschen auch überlegen: Gehe ich noch ins Kaufhaus oder ins Stadion?»

Bei der Evangelischen Landeskirche in Baden heißt es: «Großräumige Absperrungen und Polizeischutz passen nicht zu Kirchen, die offen und einladend sein sollen.» Auch bei der Evangelischen Landeskirche Württemberg hält man wenig von Polizeischutz. «Das verstärkt eher Ängste», warnte ein Sprecher. Er schließt zwar nicht aus, dass mancher nach den Terrormeldungen nun vom Kirchgang abgeschreckt werde. Ihnen wolle er sagen: «Lasst Euch nicht erschrecken.»

Erst recht nicht zu Weihnachten. Schließlich, erinnert Badens Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh, soll Weihnachten ein Leuchten in die Welt bringen. «Es leuchtet in die mächtige Dunkelheit, die wir in diesem Jahr in den Schrecken von Flucht, von Krieg und Bürgerkrieg, von Hunger und Terroranschlägen erlebt haben.»