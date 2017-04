Stuttgart (dpa/lsw) - Die Einführung eines regulären Islamunterrichts an Schulen in Baden-Württemberg zieht sich weiter hin. Er könne nur mit verlässlichen Partnern und an deutschen Hochschulen dafür ausgebildeten Lehrern angeboten werden, sagte der Staatssekretär im Kultusministerium, Volker Schebesta (CDU), am Donnerstag im Stuttgarter Landtag. Die Trägerschaft soll von mehreren muslimischen Verbänden übernommen werden. Bedenken gibt es vor allem gegen den Dachverband der Moscheegemeinden Ditib. Es dürfe keine Indoktrination durch die Hintertür geben, sagte der CDU-Politiker. Wegen des Einflusses der türkischen Behörden steht Ditib zunehmend in der Kritik. Der Moscheeverband gilt als größter Zusammenschluss von Moscheegemeinden in Deutschland. Redner von CDU, Grünen, SPD und FDP verwiesen in der Debatte darauf, dass der entsprechende Religionsunterricht auch der Integration diene.

Dafür werden mehr Lehrer gebraucht als bislang ausgebildet sind. „Die Nachfrage nach ausgebildeten Lehrkräften für islamischen Religionsunterricht im Rahmen des Modellprojekts übersteigt bei weitem die vorhandenen Bewerberzahlen“, teilte das Kultusministerium auf eine Anfrage der Liberalen mit. Seit dem Schuljahr 2006/2007 läuft in Baden-Württemberg ein Modellprojekt zum islamischen Religionsunterricht. Derzeit nehmen daran rund 5900 Schüler an 93 öffentlichen Schulen teil. Ein solcher Religionsunterricht, der mit dem Grundgesetz im Einklang stehe und von in Deutschland ausgebildeten Lehrern erteilt werde, sei das wirksamste Mittel, um islamistischen Hasspredigern in den Hinterhöfen den Boden zu entziehen, sagte der FDP-Abgeordnete Timm Kern. Seine Grünen-Kollegin Brigitte Lösch sieht in ihm eine „gute Alternative zu Moscheevereinen“.

Der SPD-Abgeordnete Stefan Fulst-Blei sagte, dem Staat dürfe nicht egal sein, wer unterrichte und was der Inhalt sei. 211 Studierende haben den Erweiterungsstudiengang „Islamische Theologie/Religionspädagogik“ an Pädagogischen Hochschulen im Südwesten bereits absolviert (Stand: Ende 2015). Im universitären Studiengang gibt es noch keine Absolventen. Die Alternative für Deutschland (AfD) übte heftige Kritik am Islamunterricht. Der Islam sei eine politische Ideologie, sagte der Abgeordnete Hans-Peter Stauch.