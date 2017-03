Von Sabrina Erben und Gerd Schneider





Fellbach/Esslingen - Auf der Baustelle des sogenannten Gewa-Towers in Fellbach herrscht nach wie vor Stillstand. Mitte November hatte der Bauherr des 107 Meter hohen Wohnturms, die Firma „Gewa 5 to 1“ der Esslinger Immobilienunternehmer Michael Georg und Mark Warbanoff, Insolvenz angemeldet. Seitdem ragt der Bau im Osten Fellbachs betongrau und unvollendet in den Himmel. Doch der Schein trügt. Hinter den Kulissen wird fieberhaft an einer Lösung gearbeitet. Sie könnte so aussehen, dass ein Investor das Hochhaus mit 34 Stockwerken kauft und zu Ende baut.

Wochenlang war nichts Neues vom Hochhaus in Fellbach zu hören. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung. Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Stuttgarter Rechtsanwaltskanzlei Pluta informierte gestern in einer Pressemitteilung über Fortschritte bei der Suche nach einem Investor. Demnach habe ein Unternehmer eine unverbindliche Absichtserklärung zum Kauf des Gebäudes abgegeben. Wer der Interessent ist, sagte der Insolvenzverwalter nicht. Seine Erklärung lässt aber darauf schließen, dass es bis zum Vertragsabschluss nicht mehr allzu weit ist.

Kapitaler Fehler

In Fellbach wird man solche Nachrichten gerne hören. In der 45 000-Einwohner-Stadt waren zuletzt Stimmen zu hören, die nicht mehr an die Zukunft des Wohnturmes glaubten. Es sei ein kapitaler Fehler des Gemeinderates gewesen, das von Anfang an umstrittene Projekt genehmigt zu haben, hieß es. Fellbach wäre nicht die erste Stadt, der eine Bauruine mit solchen Ausmaßen dauerhaft zu schaffen macht. In Würzburg rottete einst der Rohbau eines Hotelhochhauses mitten in der Stadt jahrelang vor sich hin, ehe sich doch noch ein Investor fand, der das Projekt zu Ende brachte. Auch dort war dem Bauträger das Geld ausgegangen.

Was die Besitzverhältnisse am Fellbacher Turm so besonders und damit auch besonders kompliziert macht, ist die Art der Finanzierung. Über die Hälfte der geschätzten Baukosten in Höhe von 60 Millionen Euro sammelten die Warbanoffs mittels einer Anleihe ein, die bis zum Jahr 2018 läuft und einen Zins in Höhe von jährlich 6,5 Prozent abwerfen sollte. „Die Finanzierung ist zu 100 Prozent sicher“, versprach Mark Warbanoff vor drei Jahren im Interview mit unserer Zeitung. 300 bis 350 Anleger sahen das auch so und investierten in die Anleihe, darunter die KFM Deutsche Mittelstands AG mit ihrem populären Mittelstands-Anleihefonds. Die restliche Finanzierung sollte durch den Verkauf der 66 Wohnungen mit einer Größe zwischen 60 und 430 Quadratmetern erfolgen.

Doch dieser Teil der Rechnung ging nicht auf. 46 Wohnungen wurden schlussendlich verkauft. Auf dem letzten Drittel, vor allem in den oberen elf Etagen des Turmes mit Kaufpreisen ab einer Million Euro, blieb der Bauträger sitzen.

Am 18. November vergangenen Jahres meldete das Unternehmen Insolvenz an. „Die Finanzierung war wohl doch zu sehr auf Kante genäht“, sagt der Anwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen von der Düsseldorfer Kanzlei MZS, der die Mehrheit der Anleihen-Gläubiger vertritt, auf Anfrage. Der Kurs der Anleihe, die erstrangig im Grundbuch besichert ist, liegt aktuell über 30 Prozent unter dem Einstandskurs. Dass die Anleger ohne Verluste aus der Sache kommen, gilt als unwahrscheinlich.

Wolfgang Langer von der Maklerfirma Engel & Völkers, zuständig für den Vertrieb der Tower-Wohnungen, war im Herbst von der Insolvenz komplett überrascht worden. Eigentlich wäre damals die Zeit für eine Musterwohnung in den oberen Etagen gewesen. Denn genau daran hapere es, wie er aus Gesprächen mit Beteiligten vergleichbarer Projekte in anderen Städten weiß: „Wer sonst hat für ein derartiges Projekt im Remstal ab einer Million Euro aufwärts Wohnungen verkauft, ohne dass es eine Musterwohnung gab?“, so der Makler.

„Das tut unglaublich weh“

Der Turm ist auch für Langer etwas Besonderes. „In den Anfängen war das Projekt politisch und finanziell nicht gesichert.“ Das wundert den Makler aber nicht: Logischerweise finanziere keine klassische Bank so ein Projekt. „Banker denken in Vergleichskategorien, für dieses Projekt gab es allerdings keinen Vergleich.“ Es klang damals alles verrückt: „Ein 107 Meter hoher Turm, der aussieht wie ein umgedrehter Eiffelturm. Und das in einer Stadt mit nicht einmal 50 000 Einwohnern.“ Viele Kollegen haben Langer belächelt. Doch der sieht die Dinge anders, trotz der Insolvenz: „Herr Warbanoff ist ein Visionär.“

Wer mit Mark Warbanoff spricht, dem Sohn des 71 Jahre alten Firmengründers Michael Georg Warbanoff, erlebt einen geknickten Mann. Mit tonloser Stimme sagt er, seit 50 Jahren entwickele sein Vater vom Firmensitz in Esslingen aus höchst erfolgreich Bauprojekte in der Region. Der Turm in Fellbach sollte für den Seniorchef der krönende Abschluss seines beruflichen Lebens werden - „und dann passiert so etwas, das ist einfach bitter.“ Mark Warbanoff wohnt im Remstal und muss täglich zweimal am Turm in Fellbach vorbeifahren. „Das tut unglaublich weh“, sagt er. Der Projektentwickler will trotz des Schiffbruchs in Fellbach weitermachen und seinen Ruf wiederherstellen. Die Gesellschaft „Gewa Projektmanagement“, die das Markthaus in Winnenden entwickelt und teilweise noch im Besitz hat, ist ihm geblieben. Warbanoff sagt, er arbeite konstruktiv daran mit, dass am Tower weitergebaut wird. Das sei sein größter Wunsch.

Sollte der besagte Investor das unvollendete Hochhaus übernehmen, könnte es mit dem Weiterbau tatsächlich schnell gehen. Die Fenster, die in den oberen Stockwerken fehlen, liegen seit Monaten auf der Baustelle. Sie müssen nur noch eingebaut werden.