Wiesloch (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf der Autobahn 6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Auto auf einen Lastwagen aufgefahren, dabei sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 31-Jährige in der Nacht zum Sonntag aus unbekannten Gründen auf den Lastwagen auf. Er versuchte zuvor auszuweichen, was ihm nicht mehr gelang. Die 70 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Laut Polizei ist eine lebengefährliche Verletzung nicht auszuschließen. Der Fahrer, eine weiterere Mitfahrerin und zwei Kleinkinder sind leicht verletzt worden. Die fünf Verletzten kamen in Krankenhäuser. Der Schaden beträgt 10 000 Euro.

