Von Thomas Burmeister





Riedlingen - Ein Duft von Nelken und Essig, Rotwein und Sauerbraten wabert durch den Rathaussaal. Mehr als 300 Männer - mindestens 18 Jahre alt - singen nicht immer ganz jugendfreie Lieder. Deftige Witze machen die Runde, auch Riesling und Trollinger aus Württemberg. Rhythmisches Löffeltrommeln, „Hau rein!“-Rufe. Und endlich wird sie aufgetragen, die wohl wundersamste Wohlfühlspeise der schwäbischen Fastnacht. Willkommen zum Froschkuttelnessen bei der Narrenzunft Gole im Donaustädtchen Riedlingen im Kreis Biberach.

Hier ist Winfried Kretschmann zur Schule gegangen. Und hierher kehrt der Grünen-Politiker, der seit 2011 Ministerpräsident Baden-Württembergs und nach eigenem Bekunden froh darüber ist, nicht Bundespräsident in Berlin geworden zu sein, immer wieder gern zurück. Ganz besonders gern zum Fastnachtsdienstag. „Das ist einer der wichtigsten Tage des Jahres“, sagt „Kretsche“ vor laufenden Kameras und begeisterten Riedlinger Narren. „Wenn nicht sogar der wichtigste“, fügt er hinzu.

Anzeige

Dass Politiker Narren sind, scheint ja so mancher im Volk zu glauben. Aber zur Fastnacht dürfen sie es halt auch mal ganz straflos sein. So viel steht für Kretschmann fest: „Wer die Fastnacht nicht mag, der ist ein Narr.“ Dann rechnet er laut nach, wie oft er schon am Froschkuttelnessen teilgenommen hat: Irgendwie kommt er auf „25 plus 17 Jahre“. 2017 ist demnach Kretschmanns 42. Fastnachtsdienstag in Riedlingen. Sein 50. Mal hat der 68-Jährige bereits fest im Blick - „falls ich das noch erlebe“. Dann gibt es nämlich den Goldenen Froschkuttelorden - und vielleicht den spaßigen Spruch „Trotz Orden nichts geworden“, es lebe der Fastnachtshumor. Vor dem Essen muss geraucht werden, eigentlich. Die Zigarre gehört zum Riedlinger Brauch. Wenngleich Kretschmann den vor den Fotografen auslässt. „Frühmorgens will ich keinen Stumpen rauchen.“ Der Zwang zur lustigen Kopfbedeckung ist ebenfalls Teil des Brauchs. Den macht der „Landesvater“ gern mit. Und auch den tänzelnden Kantelmarsch von mehr als 300 Narren durch die Altstadt zum Rathaus.

120 Kilogramm Innereien

Dort gibt es Gesänge, Scherze und Reden, mit denen Missgeschicke der Riedlinger Bürger und Stadtoberen im letzten Jahr aufgespießt werden. Und endlich die heiß begehrten Kutteln. Unweigerlich wird an den langen Tischen spekuliert: „Was diesmal wohl wieder alles so drin ist?“ Insgesamt 120 Kilogramm an Innereien, verraten die Köche. Pansen vor allem, aber auch ein paar Nieren, Herzen und Leber. Dazu Nelken, Lorbeer, Essig, Rotwein und ein paar Gewürze, die Mischung soll ein Geheimnis bleiben. Zum 188. Mal wurden in Riedlingen „Froschkutteln“ aufgetischt. Mit Fröschen haben sie freilich nur dem Namen nach etwas zu tun. Riedlingen an der Donau versteht sich auch als „Storchenstadt“ - und Störche lieben nun mal frische Frösche. Während die männlichen Narren der Zunft Gole trinken und löffeln, sind Riedlingens närrische Weiber dem alten Brauch gemäß nicht zugelassen. Sie müssen ihre Fastnachtskutteln im nahen Sportheim verspeisen. Politisch nicht ganz korrekt für einen Grünen, könnte man meinen. Aber Fastnacht ist halt „keine politische Veranstaltung“, wie Zunftmeister Thomas Maichel (50) sagt.

Und die „Rache der Weiber“ folgt prompt: Sie haben die Rathaustüren symbolisch vernagelt. Den Männern bleibt nichts weiter übrig, als das Haus über eine Notrutsche zum Marktplatz zu verlassen. Dort ist dann jedoch wieder alles so, wie es sich gehört: Kuttelnesser und Kuttelnesserinnen feiern in bestem Einvernehmen gemeinsam weiter.