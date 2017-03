Heilbronn/Neckarsulm (dpa/sw) - Auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm hat es einen Unfall mit zwei Schwerverletzten gegeben. Zwei Wagen seien am frühen Sonntagmorgen frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Straße musste in beide Richtungen gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Wann die Straße freigegeben werden kann und wie der Unfall passiert ist, war am frühen Sonntagmorgen noch nicht bekannt.

