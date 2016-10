Weil er seine Freundin totgeprügelt hat, ist ein 33 Jahre alter Mann am Dienstag vor dem Landgericht Karlsruhe zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter nahmen jedoch lediglich Körperverletzung mit Todesfolge an und nicht Totschlag, den ursprünglichen Anklagevorwurf. Davon war auch die Staatsanwaltschaft zuvor abgerückt, hatte aber eine Strafe von neun Jahren Haft gefordert. Die Verteidigung hatte kein konkretes Strafmaß genannt. Die Frau war im Zuge der Prügel im gemeinsamen Haus im April in Engelsbrand (Enzkreis) zwar massiv mit den Fäusten misshandelt worden und hatte dabei unter anderem einen tödlichen Leberriss erlitten. Der Angeklagte habe ihren Tod aber nicht gewollt, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Mann hatte die Tat im Wesentlichen gestanden.

