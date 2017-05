Biberach (dpa/lsw) - Nur knapp ist ein Kleinkrimineller im Biberacher Ortsteil Warthausen dem Gefängnis entkommen. Weil er laut Polizei einen zweistelligen Geldbetrag nicht aufbringen konnte, sollte er eine Haftstrafe antreten. Um dafür den Haftbefehl zu vollstrecken, rückten die Beamten am Montagabend an, der 33-Jährige flüchtete jedoch auf das Dach eines zweistöckigen Mehrfamilienhauses. Auch als die Feuerwehr mit einem Sprungtuch und ein Rettungswagen bereitstanden, habe der Mann nicht mit sich reden lassen, hieß es. Erst die plötzlich aufgetauchte Freundin entspannte die Lage, indem sie kurzerhand den ausstehenden Geldbetrag zahlte. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin ab und der Mann konnte unbehelligt in seine Wohnung zurückkehren.

Anzeige