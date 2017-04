Rickenbach (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit seinem Gleitschirm hat ein 59 Jahre alter Freizeitsportler im Schwarzwald drei Stunden auf einem Baum sitzend auf Hilfe gewartet. Der Mann war bei Rickenbach (Kreis Waldshut) am Sonntag kurz nach dem Start von heftigen Windböen erfasst und in einen Baum gedrückt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er verfing sich mit dem Gleitschirm in den Wipfeln eines rund 30 Meter hohen Baumes. Der Mann setzte sich auf einen Ast und wartete auf Hilfe. Die Bergwacht konnte ihn drei Stunden nach dem Unglück retten. Er war laut Polizei nicht verletzt, konnte sich aber auch nicht selbst befreien. Die Freundin des Mannes hatte den Absturz vom Boden aus gesehen und die Retter alarmiert.

