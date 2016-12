Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg sollen bis zum Jahr 2025 zehn Radschnellwege entstehen. Für die ersten Maßnahmen stehen im Entwurf für den Landesetat 2017 rund drei Millionen Euro bereit. „Schnelle Radverbindungen würden vor allem Berufspendlern den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad erleichtern“, sagte der grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein. Die „Autobahnen“ für Radler kosten einiges: Das Verkehrsministerium schreibt in einer neuen, parlamentarischen Antwort von Kosten in Höhe von 500 000 bis eine Million Euro für einen Kilometer. Radschnellverbindungen sollen möglichst gerade und auf Asphalt verlaufen sowie keine großen Steigungen haben, damit die Radler möglichst schnell vorankommen.

