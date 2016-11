Drei Mehrwegbecher aus Kunststoff stehen am 21.11.2016 in Freiburg in der Unibibliothek.

Freiburg (dpa/lsw) - Die badische Universitätsstadt Freiburg macht als erste baden-württembergische Stadt Ernst: Im Kampf gegen Verpackungsmüll und für mehr Umweltschutz hat sie am Montag ein Mehrwegsystem für Kaffee zum Mitnehmen gestartet. Partner seien Cafés und Bäckereien, teilten die Organisatoren mit. Als Alternative zum Einwegbecher stelle ihnen die Freiburger Stadtreinigung Mehrwegbecher aus stabilem, spülmaschinenfestem Kunststoff zur Verfügung - den „Freiburg-Cup“. Kunden könnten diese gegen ein Euro Pfand erhalten und nach dem Kaffeekonsum wieder zurückgeben. Das Pfand erhalten sie dann wieder. Der Einwegbecher, der nach dem Kaffeetrinken auf dem Müll landet, werde so überflüssig.

Freiburg ist nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe die erste baden-württembergische Stadt und eine der ersten Großstädte in Deutschland, die ein Pfandsystem einführen. „Den Cafés und Bäckereien, die sich beteiligen, sowie den Verbrauchern entstehen keine Kosten“, sagte Umweltbürgermeisterion Gerda Stuchlik (Grüne). Die Becher würden von der Stadt gestellt. Sie müssten in den Cafés und Bäckereien allerdings für den erneuten Gebrauch gespült werden.

Der Trend zum tragbaren Getränk zwinge zum Handeln, sagte der Chef der Freiburger Stadtreinigung, Michael Broglin. Alleine in Freiburg landeten jedes Jahr 12 Millionen leere Becher nach einmaligem Gebrauch im Müll. Nötig sei daher ein Umdenken.