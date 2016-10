Geschichte: entstanden auf dem ehemaligen Kasernengelände der französischen Armee in der Tübinger Südstadt

Projektdauer: 1992-2008

Einwohner: ca. 2300

Fläche: ca. 60 Hektar

Idee: Tübingen hat sich in der Innenentwicklung dem Motto „vielfältig, kleinteilig und lebendig“ verschrieben. Kein einzelner Bauträger, sondern viele private Initiativen sollen die neuen Wohnviertel innerhalb der Stadt mit Leben füllen statt an den Stadtrand oder in Vororten Eigenheime zu bauen. Zentral ist in diesem Zusammenhang das Prinzip der Parzellierung. Interessant ist dieses Modell laut Baubürgermeister Cord Soehlke für viele private Bauwillige auch aufgrund des günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Die Vergabe der Grundstücke durch die Stadt erfolgt nicht nach Höchstgebot, sondern nach Konzept, die Wohnungspreise ergeben sich aus den realen Entstehungskosten der Projekte. Zudem führe die frühe Einbindung der Bauenden zu einer hohen Identifikation mit dem Viertel und dadurch zu einer erhöhten Bereitschaft seitens der Bewohner, Verantwortungen zu übernehmen.