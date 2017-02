Von Roland Böhm





Stuttgart -Ein Ende der Flut an Terrorprozessen ist nach Einschätzung von Stuttgarts Generalstaatsanwalt nicht in Sicht. „Es werden noch mehr werden“, sagte Achim Brauneisen gestern. „Das Thema wird uns noch eine Zeit lang stark beschäftigen.“ Allein im Januar habe der Generalbundesanwalt drei größere Verfahren an die vor einem Jahr gegründete Zentralstelle für die Terrorbekämpfung im Südwesten abgegeben. Es geht jeweils um islamistischen Terror. Ein Trend: Häufig gehen Verfahren auf Warnungen von Flüchtlingen zurück.

Wie hat sich die Zahl der Terrorverfahren entwickelt?

Anzeige

„Wir bearbeiten heute Verfahren, bei denen der Generalbundesanwalt früher niemals daran gedacht hätte, sie abzugeben“, sagte Brauneisen. Während Karlsruhe in den Jahren 2007 bis 2010 kein solches Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart abgab, waren es bis 2014 jährlich maximal zwei. 2015 kam dann der massive Anstieg auf 24 Fälle, davon zwölf ältere Fälle. 2016 kamen 18 Verfahren hinzu.

Um welche Terrorvereinigungen geht es?

Die 18 Verfahren, die 2016 hinzukamen, betreffen in elf Fällen Mitglieder oder Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), ihr nahestehender oder anderer islamistischer Gruppen. Die sieben anderen Verfahren stammen aus dem nicht-religiösen Bereich - etwa gegen mutmaßliche Unterstützer oder Kader der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK.

Wie wurde die Organisation nach den Anschlägen in Paris geändert?

Die Zuständigkeit für Staatsschutz wurde bei den Staatsanwaltschaften in Stuttgart und Karlsruhe konzentriert. Die Federführung liegt bei der Zentralstelle in Stuttgart unter der Leitenden Oberstaatsanwältin Sandra Bischoff. Wo bis 2016 im Land noch 19 Staatsanwaltschaften zuständig waren, sind es heute nur noch zwei.

Welchen Weg gehen die Verfahren?

Zunächst laufen sie bei den beiden Staatsanwaltschaften in Stuttgart und Karlsruhe an. Diese werden dann dem Generalbundesanwalt (GBA) vorgelegt, wo geprüft wird, ob ein Verdacht wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer Terrorvereinigung im Ausland vorliegt. Im vergangenen Jahr lagen 310 Fälle in Stuttgart und Karlsruhe vor, 128 wurden zum GBA gegeben, der in 17 Fällen einen Anfangsverdacht sah, sechs davon selbst weiterführte und 11 wieder an Stuttgart abgab.

Wie kamen die Fälle auf?

Fast alle Fälle, die 2016 zur Prüfung an den GBA gegeben wurden, stammten Bischoff zufolge aus dem Umfeld von Flüchtlingsunterkünften. Entweder fielen die Verdächtigen Betreuern auf, etwa durch Äußerungen, die sie machten, oder durch Bilder und Videos, die sie herumzeigten. Oft warnten auch Flüchtlinge vor anderen Flüchtlingen.

Wie wurden die Behörden personell aufgestockt?

Der Umbau zur Bewältigung der Flut an Terrorverfahren wurde mit den „Anti-Terror-Paketen I und II“ möglich, die der Landtag nach den Paris-Anschlägen schnürte. 14 neue Staatsanwaltsstellen wurden für die Terrorismusbekämpfung geschaffen. „Aus heutiger Sicht war dies eine vorausschauende, absolut notwendige Maßnahme“, sagte Brauneisen.