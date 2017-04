Stuttgart (dpa/lsw) - Von Mai an wird Flüchtlingen an Volkshochschulen im Südwesten Rechtsstaatsunterricht angeboten. Wie das Justizministerium am Donnerstag mitteilte, haben Justizminister Guido Wolf (CDU) und der Verbandsdirektor des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg, Hermann Huba, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Beim Projekt „Richtig. Ankommen. Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge“ sollen Richter und Staatsanwälte Flüchtlingen „die Grundzüge der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie unser Rechts- und Wertesystem“ nahebringen, sagte Wolf.

An jedem der 17 Landgerichte besteht ein Dozentenpool. Mittlerweile hätten sich den Angaben zufolge mehr als 300 Menschen für die freiwillige Arbeit als Dozenten gemeldet. Der Unterricht soll sowohl Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen als auch jenen in der vorläufigen und anschließenden Unterbringung angeboten werden. Geplant sind jeweils vier Kurseinheiten zu je 45 Minuten. Finanziert wird das Projekt vom Justizministerium.

Anzeige