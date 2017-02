Stuttgart (dpa/lsw) - Die Südwest-Firmen lassen sich trotz Brexit und protektionistischen Tönen aus den USA den Optimismus nicht nehmen. Die meisten Unternehmen im Land bewerten ihre Lage zu Jahresbeginn noch besser als im vergangenen Herbst, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Konjunkturumfrage des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) hervorgeht. «Sorgen machen uns die jüngsten Entwicklungen in den USA», sagte Andreas Richter, Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart, der für Konjunkturfragen federführenden Kammer. Hinzu komme Unsicherheit durch die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. In der Umfrage schätzen rund 95 Prozent der Betriebe ihre Lage «gut» oder «befriedigend» ein. Das ist ein halber Prozentpunkt mehr als im Herbst. 91 Prozent rechnen in den kommenden Monaten mit einer gleichbleibenden oder besseren Geschäftsentwicklung. Auch die Investitionspläne zeigen nach oben. Die Firmen setzen ihre Hoffnungen vor allem auf den privaten Konsum und die Binnenkonjunktur. Auch für das Ausland sind sie optimistischer. Die Firmen hoffen auf Exporte nach Europa und Nordamerika, aber auch von Geschäften mit Asien versprechen sie sich mehr. Für die Umfrage wurden etwa 4000 Firmen im Land befragt.

