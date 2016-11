New York (dpa) - Der Film „Krieg der Lügen“ vom deutschen Regisseur Matthias Bittner zur Vorgeschichte des Irakkriegs von 2003 hat den International Emmy als bester Dokumentarfilm gewonnen. „Wir haben damit angefangen, einen Film an der Filmhochschule zu machen, und wir machen unseren Abschluss mit einem Emmy“, sagte Bittner bei der Preisverleihung in New York am Montag. Ursprünglich war „Krieg der Lügen“ als Abschlusswerk an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg entstanden. „Kein deutsches Filmfestival wollte diesen Film zeigen. Am Ende landest Du in den USA, worum es in diesem Film eigentlich geht“, sagte Bittner der Deutschen Presse-Agentur.

