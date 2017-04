Konstanz (dpa/lsw) - Aus einer Dornenhecke hat die Feuerwehr in Konstanz einen betrunkenen 20-Jährigen befreit. Er war nach einem Disco-Besuch hineingestürzt und hatte sich dort verfangen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Anwohner am frühen Morgen Hilferufe gehört. Die alarmierte Polizei fand den Mann dann an einem Abhang unterhalb eines Gartengrundstücks. Der 20-Jährige gab an, dass er nach dem Disco-Besuch eigentlich zu einer Bahnhaltestelle wollte, dieses Ziel aber „etwas verfehlt“ habe. Die Polizei rief die Feuerwehr dazu: „Sie befreite den unverletzt gebliebenen und gut gelaunten 20-Jährigen, der anschließend vermutlich zielgenau die Bahnhaltestelle angesteuert haben dürfte“, hieß es.

Anzeige