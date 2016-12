Waiblingen (pol) - Am Sontag ist in Waiblingen ein Wohnhaus aus noch unbekannten Gründen komplett abgebrannt, wie die Polizei Aalen berichtet.

Anzeige

Um 15.30 Uhr kam es in dem zweigeschossigen Einfamilienhaus, in dem sich keine Personen aufhielten, zum Ausbruch des Brandes. Der Hauseigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt in der angrenzenden Garage.

Trotz des schnellen Eingreifens der alarmierten Feuerwehr Waiblingen, die mit 65 Mann und 14 Fahrzeugen im Einsatz war, konnte ein komplettes Abbrennen des Gebäudes nicht verhindert werden, sehr wohl aber ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Firmengebäude.

Die Ursache zum Brandausbruch ist noch nicht geklärt. Diesbezügliche Ermittlungen werden am Montagmorgen weitergeführt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 500.000 Euro. Das Feuer war gegen 18.30 Uhr gelöscht. Wegen Einsturzgefahr kann die Brandruine nicht betreten werden.