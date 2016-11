Tamm (dpa/lsw) - Beim Löschen eines Wohnungsbrandes in Tamm (Kreis Ludwigsburg) haben Rettungskräfte den Leichnam eines 61 Jahre alten Mannes entdeckt. Wie der Bewohner in der vermüllten Wohnung zu Tode kam, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Eine 62 Jahre alte Anwohnerin konnte sich rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Die Ursache des Brandes am Freitagmittag ist bislang unbekannt.

