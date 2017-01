Reutlingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Reutlingen ist eine 23 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Nachbarin am Sonntagmorgen Rauch in dem Haus bemerkt und den Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Erdgeschoss des Wohnhauses bereits in Flammen. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden Feuerwehrkräfte die 23 Jahre alte Frau tot in einem Zimmer. Eine weitere, 68 Jahre alte Bewohnerin konnte sich selbst aus dem Haus retten. Sie wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit 76 Einsatzkräften vor Ort und konnte noch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Das Einfamilienhaus brannte weitgehend aus und ist erst einmal unbewohnbar. Bislang ist unklar, warum das Feuer in dem Haus in der Nacht zu Sonntag ausbrach. Experten der Spurchensicherung nahmen ihre Arbeit auf.

