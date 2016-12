Berlin (dpa) - Der letzte Bodensee-„Tatort“ mit Eva Mattes als Klara Blum hat am Sonntagabend zur besten Sendezeit für die ARD ein ordentliches Ergebnis erzielt. Im Schnitt 8,86 Millionen Menschen (24,3 Prozent Marktanteil) sahen den Krimi „Wofür es sich zu leben lohnt“ ab 20.15 Uhr im Ersten. Der vorletzte Fall von Mattes und ihrem Kollegen Sebastian Bezzel als Kai Perlmann (Titel: „Rebecca“) hatte am 10. Januar sogar elf Millionen Zuschauer gehabt und gehörte damit zu den dieses Jahr erstaunlich wenigen Fällen der „Tatort“-Reihe, die die 10-Millionen-Marke knackten.

Der SWR hatte das Aus für den in Konstanz spielenden „Tatort“ bereits Ende 2014 angekündigt. Stattdessen ermittelt für den Sender bald in Freiburg ein Schwarzwald-Team unter anderem mit Eva Löbau und Harald Schmidt. Drehstart soll im Frühjahr sein, die Erstausstrahlung voraussichtlich Ende 2017.

