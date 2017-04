Stuttgart (dpa/lsw) - Die Krawalle von Fans des Karlsruher SC beim Spiel gegen den VfB Stuttgart beschäftigen am Mittwoch (14.00 Uhr) den Innenausschuss des Landtags. Entgegen einem Vorschlag der oppositionellen SPD-Fraktion werden an der nicht-öffentlichen Sitzung aber keine Vertreter der betroffenen Fußballclubs teilnehmen, sagte Fraktionsvize Sascha Binder der Deutschen Presse-Agentur.

Das hätten die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU abgelehnt. So werde es nur einen Bericht von Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit einer Übersicht über die begangenen Straftaten geben. Beim Derby am 9. April in Stuttgart hatten Chaoten aus dem KSC-Fanblock unter anderem Leuchtraketen auf das Spielfeld geschossen, das Spiel stand zeitweise kurz vor dem Abbruch. Auf Bahnhöfen und in Bahnen wurden zudem erhebliche Schäden angerichtet. „Es ist natürlich bei diesem Thema schwierig, wenn man nur eine Seite hört“, sagte Binder. Vertreter beider Vereine hätten ihre Bereitschaft erklärt, vor dem Ausschuss zu erscheinen, falls sie dazu eingeladen würden. Das sei aber von der Ausschussmehrheit unter Verweis darauf abgelehnt worden, dass die Landesregierung bereits einen Fußball-Gipfel mit Vereinsvertretern und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorbereite. „Das ist natürlich schwierig und deshalb werden wir nach dem Bericht des Innenministers sicher auch darüber reden müssen, ob das wirklich die Art und Weise ist, wie sich ein Innenausschuss mit der Thematik befasst“, sagte Binder.

Zuvor hatte er in einem Brief an den Ausschussvorsitzenden erklärt: „Es stellt sich die Frage, ob die Profifußballvereine tatsächlich alles tun, um ihren präventiven Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Sicherheit von Fußballspielen gerecht zu werden.“ Daher sei es wichtig, dass sie auch im Ausschuss darlegten, wie es aus ihrer Sicht zu den Ausschreitungen gekommen sei und was sie dagegen tun wollten.