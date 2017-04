Angehörige von NSU-Opfern und Vertreter von Polizei und Politik gestern bei der Gedenkfeier zum 10. Todestag der ermordeten Polizistin Michele Kiesewetter auf der Theresienwiese in Heilbronn. dpa

Heilbronn (lsw) - Familien der Opfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU, Politiker und Polizei haben gestern in Heilbronn der ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter gedacht.

Sie war vor genau zehn Jahren auf der Heilbronner Theresienwiese aus nächster Nähe erschossen, ihr Streifenkollege schwer verletzt worden. Mehr als 80 Angehörige der neun vom NSU erschossenen Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund und der jungen Beamtin waren in die Stadt am Neckar gekommen. Die wie ihre Mörder aus Thüringen stammende Polizistin wurde nur 22 Jahre alt. Den Mord an Kiesewetter rechnet die Bundesanwaltschaft der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) zu.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach allen Angehörigen der Opfer der Terrorzelle sein Mitgefühl aus. Ihnen sei schreckliches Leid zugefügt und zugemutet worden, sagte er bei einem Empfang im Heilbronner Rathaus. „Sie können sicher sein, dass Sie mit ihrer Trauer, ihrem Schmerz und ihrem Erinnern nicht alleine sind.“ Nach wie vor bedürften viele Fragen dringender Aufklärung.

Kurz zuvor war auf einer auf Ende April 2007 datierten Aufnahme vom Tatort der Schriftzug NSU identifiziert worden. Das inzwischen übermalte Graffito auf der Wand eines Trafo-Häuschens war also lange, bevor der NSU aufflog, entstanden. Der Generalbundesanwalt und der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags wollen der Sache nachgehen. Auch Strobl sagte: „Das muss untersucht werden.“

Vor dem Großen Ratssaal des Heilbronner Rathauses hingen die Fahnen auf halbmast. Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) sagte, die Suche nach den Mördern habe lange gedauert. Aber auch nach deren Auffinden könnten noch nicht alle Fragen zu den Hintergründen beantwortet werden. Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU, Barbara John, betonte, wie wichtig die Zusammenkünfte der Familien für diese seien. Einen Tatort zu besuchen tue zwar weh. Sie fügte hinzu: „Die gemeinsamen Besuche sind aber auch Zeichen des Mutes und der Entschlossenheit der Hinterbliebenen, ihr Leben nicht vom erlittenen Trauma bestimmen zu lassen - trotz aller Widrigkeiten.“

Bei einem internen Empfang im Rathaus hatte Kiesewetters Cousin eine Rede gehalten. Auch ihre Schwester und Mutter nahmen an der Feier teil. John will sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die regelmäßigen Treffen der Familien fortgesetzt werden.

Die Ansprache an der Gedenkstätte auf der Theresienwiese, wo Kiesewetter und ihr Kollege attackiert wurden, hielt die ehemalige Landespolizeipfarrerin Eva-Maria Agster. Sie berichtete von der Hoffnung der Angehörigen, das Unfassbare zumindest ein bisschen fassbarer zu machen, wenn Name und Gesichter der Täter bekannt seien. Doch dieser Wunsch sei nicht in Erfüllung gegangen. Mit dem Auffliegen der Terrorzelle und dem Bekanntwerden der Mordserie zwischen 2000 und 2007 sei eine Flut von Fragen, Verdachtsmomente und Ungereimtheiten entstanden, die womöglich nie geklärt werden könnten. „Das ist eigentlich unerträglich.“