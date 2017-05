St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Ein brennender Linienbus setzte ihr Haus in Flammen - nun ist eine Familie in St. Leon-Rot vorerst in einer Flüchtlingswohnung untergekommen. Die Gemeinde südlich von Heidelberg wolle dem Paar und ihrem jugendlichem Sohn damit über die erste Not hinweghelfen, sagte ein Behördensprecher am Mittwoch. Zudem bot die Bürgerinitiative Asyl St. Leon-Rot der Familie Möbel und Kleidung an. Über die Hilfe aus der Gemeinde hatte zuerst der SWR berichtet. Ein Bus hatte sich durch einen technischen Defekt am vergangenen Donnerstag in St. Leon-Rot entzündet. Das Feuer griff auf das nahe Haus der Familie über und beschädigte es schwer. Auch zwei Nachbargebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen.

