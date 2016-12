Von Nico Pointner





Heidenheim/Ulm - Auch wenn Thomas Friedrich abends sein Büro verlässt, lässt ihn der Fall einfach nicht los. Er habe stets ein Stück Papier und einen Stift auf seinem Nachtkästchen neben dem Bett liegen, erzählt er, jede Nacht. Denn ihn plagt die Angst, dass er etwas vergessen könnte. Dass ihm vielleicht doch noch die zündende Idee kommt, die zur heißen Spur führt, zur Lösung seines Falls. „Wir gehen abends mit Maria Bögerl ins Bett und stehen morgens mit Maria Bögerl auf“, sagt der Chefermittler. Doch der Mörder der Bankiersgattin ist auch mehr als sechs Jahren noch auf freiem Fuß. Friedrichs Blatt Papier ist weiß. Der Fall ist einer der größten ungeklärten Mordfälle der Republik: Am 12. Mai 2010 wird die Frau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs Thomas Bögerl aus ihrem Haus im Ortsteil Schnaitheim entführt. Die Täter verlangen 300 000 Euro, doch die Übergabe des Lösegelds scheitert.

10 360 Spuren gesichert

Anfang Juni findet ein Spaziergänger die verweste Leiche der 54-Jährigen an einem Waldrand bei Heidenheim. Bögerl, zweifache Mutter, wurde erstochen. Ihr Ehemann tötet sich ein Jahr später selbst. Er war in Verdacht geraten, in den Fall verwickelt zu sein. Die Menschen in der Region bewegt der Fall noch heute. Als Vorstandschef war Bögerl in der Region sehr bekannt. „Dieses Ereignis ist hier ähnlich präsent wie der Einsturz der Zwillingstürme in New York“, sagt Friedrich. Nun inspiriert der Fall sogar eine Tatort-Folge. Im Krimi „Der Fall Holdt“ wird in einer niedersächsischen Kleinstadt die Frau des Bankiers Frank Holdt entführt. Schauspielerin Maria Furtwängler jagt die Erpresser.

Anzeige

Die Bilanz der echten Ermittler aus Ulm lässt einen wirklich schwindeln: 10 360 Spuren haben sie nach eigenen Angaben gesichert, 25 Terabyte Daten zusammengetragen. Würde man diese Informationen auf Papier drucken, könne man einen 270 Kilometer hohen Turm aus Blättern stapeln, erklären sie. Profiler haben Charakterzüge analysiert. Insgesamt 7000 DNA-Spuren wurden genommen. „Es gibt niemanden in Deutschland, der sechs Jahre lang an so einem Kapitalverbrechen gearbeitet hat“, sagt Friedrich. Doch die Ermittler tappen weiter im Dunkeln. Sie haben Rückschläge erlitten, wurden kritisiert, von falschen Zeugen an der Nase herumgeführt. Dabei haben sie allerhand versucht: Sogar ein Archäologe durchkämmte das Waldstück Millimeter für Millimeter. Vergebens. „Manche von uns kennen sich auf der Ostalb besser aus als im eigenen Werkzeugkeller“, sagt Friedrich.

Die Soko „Flagge“ wurde bereits aufgelöst. Seit einem halben Jahr arbeiten nur noch Kriminalhauptkommissar Michael Bauer und ein weiterer Sachbearbeiter an dem Fall. Seit zwei Jahren ist Bauer mit dem Fall beschäftigt, täglich, 41 Stunden die Woche. „Man muss aufpassen, dass man sich nicht verheddert und nicht wahnsinnig wird“, sagt er. Noch immer arbeiten die Ermittler alte Spuren auf, noch immer kommen neue hinzu, dieses Jahr waren es allein 50. Erneut wurden 2016 Dutzende Menschen „bespeichelt“, wie die Ulmer Polizisten es bezeichnen. „Mord verjährt nicht“, sagt Bauer. Solange es Ermittlungsansätze gebe, werde der Fall nicht zu den Akten gelegt.

Hilft Kommissar Zufall?

„Wir haben nicht das berühmte schwarze Haar mit der blonden Färbung“, sagt Friedrich und spielt auf den Freiburger Fall der getöteten Studentin an, bei dem ein außergewöhnliches Haar die Ermittler zu einem Verdächtigen führte. „Und wir haben keine Videoauswertung.“ Die Ulmer Ermittler setzen vor allem auf die Täter-DNA. Im Auto von Bögerl hatte die Polizei DNA-Spuren entdeckt, mutmaßlich von dem oder den Entführern. Tausende Männer aus Neresheim und Giengen an der Brenz beteiligten sich an einem Massentest - bislang ohne Treffer. „Wenn wir dem Richtigen das Stäble reinschieben, haben wir den Jackpot“, sagt Bauer. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Fall lösen werden.“

Ein Soko-Fest wollen die Ermittler feiern, falls sie den Fall wirklich noch lösen, mit allen Beamten, die über die Jahre an den Ermittlungen beteiligt waren. Hoffen sie auf das Quäntchen Glück? Friedrich denkt kurz nach. „Es wäre nach sechs Jahren eigentlich schade, wenn wir den Fall nun mit Glück lösen würden“, sagt er. „Wir hoffen auf einen Arbeitssieg - aber wenn Kommissar Zufall um die Ecke kommt, geben wir ihm die Hand.“