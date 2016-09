Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Fahndungssystem Inpol der Bundespolizei ist es am Dienstag bundesweit an mehreren Flughäfen zu Störungen gekommen - auch Airports in Baden-Württemberg waren betroffen. Es sei teilweise zu einer Verzögerung bei den Personenkontrollen an der Einreise gekommen, sagte eine Sprecherin des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam. Ausgelöst wurden die Störungen demnach durch ein geplantes Update an dem Informationssystem. Es habe aber alternative Maßnahmen gegeben, sagte die Sprecherin. Zudem sei das technische Problem bei Inpol inzwischen behoben. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet. Im Südwesten gibt es in Stuttgart, Baden-Baden und Friedrichshafen Flughäfen.

