Stuttgart (dpa/lsw) - AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen, Grünen Bundeschef Cem Özdemir, die Stadt Karlsruhe, die Polizei Stuttgart und das Mercedes-Benz-Museum sind aktuell die Social-Media-Könige im Südwesten. Auf der Monitoringplattform Pluragraph.de liegen sie in verschiedenen Kategorien vorn und weisen bei Facebook, Twitter und Co unter dem Strich die meisten Fans, Abos oder Follower auf. AfD-Mann Meuthen liegt in der Liste der Südwest-Politiker mit steigenden Werten inzwischen sogar vor Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Auf der Liste der Politiker bundesweit ist Grünen-Chef Özdemir auf Platz 20 der Höchstplatzierte aus dem Südwesten. Meuthen liegt da auf Rang 96.

