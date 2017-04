Backnang (dpa/lsw) - Dank einer Fahndung bei Facebook haben Ermittler nach zwei Überfällen im Rems-Murr-Kreis den mutmaßlichen Täter geschnappt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten über das soziale Netzwerk einen 19-Jährigen ausfindig gemacht, der für die beiden Überfälle in Backnang und Oppenweiler im März verantwortlich sein soll. Zwei Zeugen gaben die entscheidenden Hinweise. Der Mann wurde bereits vergangene Woche festgenommen. Zuvor soll er Anfang März mit einem Messer bewaffnet von einer Frau an einem Geldautomaten in Backnang Bargeld gefordert haben. Eine Woche danach soll er in Oppenweiler erneut zugeschlagen haben.

