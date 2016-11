Unterschneidheim (dpa/lsw) - In einem Schweinestall in Unterschneidheim (Ostalbkreis) ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Explosion gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war vermutlich eine defekte Gasheizung der Auslöser. Durch die Wucht der Explosion stürzten Teile des Stalls ein. Die Feuerwehr musste außerdem einige Wände sichern. Die Schweine konnten zunächst nach Angaben der Polizei nicht ins Freie gebracht werden. Menschen wurden bei dem Feuer nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Wie viele Schweine im Stall standen, war zunächst unklar. Es handelt sich ersten Angaben zufolge nicht um einen Mastbetrieb.

