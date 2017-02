Der kubusartige Landtag in Stuttgart wurde 1961 eingeweiht.Foto: dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach massiver Kritik stoppen Grüne, CDU und SPD die bereits beschlossene Neuregelung der Abgeordnetenpensionen. Das wurde nach Beratungen der Landtagsfraktionen am Dienstag in Stuttgart bekannt. Unabhängige Experten sollen die neue Wahlmöglichkeit für die Parlamentarier zwischen einer privaten Altersvorsorge und einer lukrativeren Staatspension auf den Prüfstand stellen, hieß es am Rande der Sitzungen der Fraktionen von Grünen, CDU und SPD. Der SWR hatte zuerst darüber berichtet, dass die Fraktionen ihren Landtagsbeschluss von vergangener Woche aussetzen.