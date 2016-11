Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein starkes Erdbeben wie in Mittelitalien kann sich nach Überzeugung von Experten auch im Südwesten ereignen. Ein Beben auf der Richterskala zwischen sechs und sieben Punkten habe es im Jahr 1356 in Basel gegeben, sagte Wolfgang Brüstle vom Landeserdbebendienst Baden-Württemberg dem Sender SWRinfo am Mittwoch. Damals seien Stärke und Schäden vergleichbar gewesen mit den jüngsten Beben in Mittelitalien. „Wir wissen nicht, wann so ein Beben wiederkommt.“ Wenn es einmal vorgekommen ist, werde es sich wieder ereignen, ist Brüstle überzeugt. Allerdings seien derart heftige Beben in Baden-Württemberg aus historischer Sicht sehr viel seltener als in Italien. Man könne nicht sagen, ob es ein gutes oder schlechtes Zeichen sei, dass das letzte große Beben so lange her sei.

