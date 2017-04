Stuttgart (dpa/lsw) - Der ehemalige Leiter der Sonderkommission „Rex“ gegen die rechte Szene in Thüringen hat von massiven Problemen in seiner Ermittlungsarbeit gesprochen. Ihm seien von den eigenen Leuten, aber auch vom Verfassungsschutz Steine in den Weg gelegt worden, sagte er am Freitag in Stuttgart vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags. „Sämtliche Verfahren, die wir bearbeitet haben, sind irgendwo im Sande verlaufen. Es war für mich irgendwo frustrierend.“ Die Rechtsterroristen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe stammen aus Thüringen. Die Bundesanwaltschaft hält sie für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 für verantwortlich, auch an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Der Ausschuss will etwaige Verbindungen zwischen der rechtsextremen Szene in Thüringen und Baden-Württemberg offenlegen.

Es gab mehr als 30 Kontakte des NSU - Treffen, Briefe, Telefonate - vor allem in den Raum Ludwigsburg. Zu solchen Bezügen konnte der Zeuge allerdings nichts sagen. Er sagte, die Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz sei schwierig gewesen. Es habe den Schutz seiner Quellen über die Aufklärung von Verbrechen gestellt. Es habe in der Soko auch einen Maulwurf gegeben: Geplante Maßnahmen der Polizei seien in der Szene schon bekannt gewesen. Zu den Gründen, aus denen seine Soko 1996 nach eineinhalb Jahren überraschend aufgelöst wurde, mutmaßte der 67-Jährige: „Wir waren zu aktiv und zu dicht dran, und der Verfassungsschutz hatte einfach Angst, dass wir ihnen das Wasser abgraben.“ Der Grünen-Abgeordnete Boris Weirauch sprach von „organisierter Verantwortungslosigkeit“.